У Павлограді на зупинці загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Площа займання склала 5 кв. м.

9 квітня о 3:41 на лінію «101» повідомили про загорання автомобіля на вулиці Валерія Лобановського у Павлограді.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що на тимчасовій зупинці горить моторний відсік та салон легкового автомобіля Daewoo Matiz на площі 5 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

О 3:59 займання ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 6 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі пролунали 5 вибухів: деталі.

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