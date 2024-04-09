У Павлограді на зупинці загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС (ФОТО)

9 квітня о 3:41 на лінію «101» повідомили про загорання автомобіля на вулиці Валерія Лобановського у Павлограді.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що на тимчасовій зупинці горить моторний відсік та салон легкового автомобіля Daewoo Matiz на площі 5 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
О 3:59 займання ліквідували. Загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі залучили 6 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі пролунали 5 вибухів: деталі.
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