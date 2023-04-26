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У Павлограді BMW врізався у відбійник та загорівся

Сьогодні 12:41
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Будьте обережні на дорогах!

Новости Днепра про У Павлограді BMW врізався у відбійник та загорівся

У вівторок, 25 квітня, у Павлограді на вулиці Дніпровській сталася аварія. Там BMW врізався у відбійник та загорівся.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 18:56.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони ліквідували займання. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік на площі 2 кв. м.

Новости Днепра про У Павлограді BMW врізався у відбійник та загорівся

На щастя, водій не постраждав.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина.

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Новости Днепра про У Павлограді BMW врізався у відбійник та загорівсяУкраїнська

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