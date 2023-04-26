У Павлограді BMW врізався у відбійник та загорівся

У вівторок, 25 квітня, у Павлограді на вулиці Дніпровській сталася аварія. Там BMW врізався у відбійник та загорівся.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 18:56.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони ліквідували займання. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік на площі 2 кв. м.
На щастя, водій не постраждав.
До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина.
Читайте також:
Автор:
У передмісті Дніпра рятували дітей, які заблукали на острові.
У Новомосковському районі поліція встановлює місце перебування безвісно зниклого Леоніда…
У "Дії" доопрацювали сервіс, який дозволяє поділитися техпаспортом на автівку,…
23 квітня на вулиці у Центрально-Міському районі Кривого Рогу 38-річний…