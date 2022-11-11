У п’ятницю на дніпрян чекає хмарна погода

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 листопада:
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