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У п’ятницю на дніпрян чекає хмарна погода

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про У п'ятницю на дніпрян чекає хмарна погода

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 листопада:

  • Пішов дощ – отже, незабаром зима настане.
  • Хмари пливуть низько – до холоду.
  • Вовки виходять на поля – до голоду чи посухи.
  • Сильно кричать ворони – зима буде холодною.

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Новости Днепра про У п'ятницю на дніпрян чекає хмарна погодаУкраїнська Новости Днепра про У п'ятницю на дніпрян чекає хмарна погодаРусский

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