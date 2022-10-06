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У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пастки

Вчора 12:05
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У середу, 5 жовтня, о 15:05 на лінію «101» звернулись небайдужі мешканці міста Новомосковськ та повідомили, що на вулиці Кущівській до каналізаційного колодязя впав песик.

Новости Днепра про У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пастки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони виявили песика у колодязі на глибині близько 3-х метрів.

Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та визволив бідолашну тварину з пастки.

Новости Днепра про У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пастки

Новости Днепра про У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пастки

До рятувальних робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пасткиУкраїнська Новости Днепра про У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пасткиРусский

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