У Новомосковську надзвичайники врятували песика з пастки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони виявили песика у колодязі на глибині близько 3-х метрів.
Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та визволив бідолашну тварину з пастки.
До рятувальних робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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