У Новомосковську містянам остаточно повернули палац культури

У Новомосковську на Дніпропетровщині найбільший в місті Палац культури “Металургів” остаточно повернули у власність територіальної громади. Про це йдеться в дописі міського голови Новомосковська Сергія Рєзніка.
Більше не треба його орендувати чи випрошувати – він наш. Його повернули місту, для якого він є частиною душі та серця. Місту, мешканці якого будували цей палац, водили сюди своїх дітей у творчі гуртки та на святкові події, – написав Сергій Резник.
Деякий час палац культури належав приватному промисловому підприємству, проте тепер він повернувся у власність територіальної громади.
Зазначається, що останнім часом місто займалося його модернізацією.
Читайте також:
Автор: