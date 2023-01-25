У Новомосковську містянам остаточно повернули палац культури

У власність міста повернули палац культури.

У Новомосковську на Дніпропетровщині найбільший в місті Палац культури “Металургів” остаточно повернули у власність територіальної громади. Про це йдеться в дописі міського голови Новомосковська Сергія Рєзніка.

Більше не треба його орендувати чи випрошувати – він наш. Його повернули місту, для якого він є частиною душі та серця. Місту, мешканці якого будували цей палац, водили сюди своїх дітей у творчі гуртки та на святкові події, – написав Сергій Резник.

Деякий час палац культури належав приватному промисловому підприємству, проте тепер він повернувся у власність територіальної громади.

Зазначається, що останнім часом місто займалося його модернізацією.

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