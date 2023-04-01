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  • У Новомосковську дворічна дитина зачинилася сама у квартирі: довелося викликати рятувальників

У Новомосковську дворічна дитина зачинилася сама у квартирі: довелося викликати рятувальників

Сьогодні 16:46
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У суботу, 1 квітня, у Новомосковську на вулиці Мітягіна дитина випадково опинилася всередині зачиненої квартири. На місце після відповідного виклику було негайно направлено місцевих рятувальників.

Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинилася сама у квартирі: довелося викликати рятувальників

Повідомлення від стурбованих батьків надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 13:55. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Як з’ясувалося, дитина двох років випадково зачинила вхідні двері до квартири на четвертому поверсі та не могла самостійно їх відкрити.

Рятувальники за допомогою автодрабини потрапили на балкон житла, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ до помешкання батькам та працівникам поліції. На щастя, з малечею за цей час нічого не сталося – медичного огляду вона не потребувала. 

Обставини події з’ясовують правоохоронці.    

Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинилася сама у квартирі: довелося викликати рятувальників

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Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинилася сама у квартирі: довелося викликати рятувальниківУкраїнська Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинилася сама у квартирі: довелося викликати рятувальниківРусский

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