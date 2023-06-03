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У Новомосковську дворічна дитина зачинила маму на балконі

Сьогодні 13:52
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Добре, що у жінки був із собою телефон.

Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинила маму на балконі

У п’ятницю, 2 червня, о 20:03 до Служби порятунку зателефонувала стурбована жінка. Воно розповіла, що дворічна дитина випадково зачинила її на балконі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що жінка знаходиться на зачиненому балконі четвертого поверху. Співробітники Служби порятунку за допомогою автодрабини піднялись до жінки та за допомогою шанцевого інструмента відчинили двері на балкон.

На щастя, з жінкою та дитиною все добре.

До надання допомоги залучили 5 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинила маму на балконі

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Новости Днепра про У Новомосковську дворічна дитина зачинила маму на балконіУкраїнська

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