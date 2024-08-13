У Новомосковському районі горів ліс

У Новомосковському районі сталася лісова пожежа.

Сьогодні, 13 серпня, вдень до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те що, на території Чернеччинської сільської територіальної громади Новомосковського району, горить ліс.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що горить хвойна підстилка лісу на загальній площі 2.5 га. За кілька годин пожежу ліквідували.

Загиблих та травмованих внаслідок займання немає.

Гасінням пожежі займалися 21 рятувальник з допомогою 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині палала фабрика.

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