У Новокодацькому районі Дніпра вночі помітили багато рятувальників та пожежної техніки: що сталося

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Сьогодні вночі на лінію “101” повідомили про пожежу в одній із багатоповерхівок на вулиці Великій Діївській Новокодацького району.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що у квартирі, розташованій на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку, горить домашнє майно на площі 1,5 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання швидко ліквідували. На жаль, на пожежі постраждав 23-річний чоловік – він отримав отруєння продуктами горіння. Містянина госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на правому березі Дніпра спалахнула масштабна пожежа. Пізніше в ДСНС повідомили подробиці цієї події.

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