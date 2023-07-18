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  • У Нікопольському районі за день сталося відразу 4 ДТП з п’яними водіями

У Нікопольському районі за день сталося відразу 4 ДТП з п’яними водіями

Сьогодні 14:50
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У Нікопольському районі зафіксували "епідемію" п'яних ДТП.
Новости Днепра про У Нікопольському районі за день сталося відразу 4 ДТП з п'яними водіями

фото умовне

Лікарі поскаржилися на збільшення кількості п’яних ДТП. Тільки за 14 липня сталося 4 аварії, яких можна було б уникнути, якби водії дотримували правил дорожнього руху та не вживали алкоголь. 

Про це розповіла медик служби екстреної медичної допомоги Нікополя Валентина Марченко. 

Уже о 9 ранку 14 липня у Марганці автомобіль збив 25-літнього велосипедиста на одній із центральних вулиць міста. На виклик негайно виїхала бригада ЕМД, надала допомогу потерпілому та доставила його в травмпункт із рваною раною вуха.

Потім естафету перейняв Нікополь. 18-літній хлопець зненацька вискочив із бокової вулички на одну із центральних вулиць міста, через що на нього наїхав водій легковика. Юнак не постраждав та майже відразу втік з місця ДТП, відмовившися від медичної допомоги.
 
Ще один випадок стався у Покрові. Місцеві викликали швидку до чоловіка, який перекинувся в автомобілі на сільській вуличці. Після цього постраждалий підвівся на ноги та втік у невідомому напрямку, тож медики не змогли навіть оглянути його. 
 
А близько 20 години поступив ще один виклик з приводу ДТП в Нікополі. Чоловік в’їхав на мопеді в паркан і травмував голову. Проте як виявилося пізніше, постраждалий поранився під час сварки з друзями, які заборонили йому сідати на мотоцикл п’яним. Потерпілому надали медичну допомогу та доставили до травмпункту.

 

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Новости Днепра про У Нікопольському районі за день сталося відразу 4 ДТП з п'яними водіямиУкраїнська

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