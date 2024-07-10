У небі над Дніпром зафіксували сонячний “німб” (ФОТО)

У небі над Дніпром знову помітили сонячний “німб”. Дніпряни у Facebook-спільноті “Наш Лівобережний” поділилися фото, де було видно веселковий ореол навколо Сонця.
Це – гало. Так називають оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення або відбиття світла в льодяних кристалах. Проходячи через ці кристали, сонячні промені розсіюються і заломлюються, як під час появи веселки.
За народними прикметами, гало є найвірнішою ознакою погіршення погоди. У середньому за рік різнобарвне коло виникає в небі 70-120 разів.
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