У МОН роз’яснили чи складатимуть учні 4 та 9 класів ДПА в цьому році

У МОН спростували інформацію про те, що учні 4 і 9 класів цього року складатимуть ДПА.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки України.

У МОН зазначили, що останнім часов в ЗМІ почали поширювати недостовірну інформацію про ДПА для школярів в 2023 році.

У наказі Міносвіти вказано, що учні 4 і 9 класів в 2023 році будуть звільнені від ДПА. Зазначимо, що відомство направило відповідний документ до Мін’юсту і це рішення набуде чинності, яктільки наказ офіційно опублікують.

Зауважимо, що у 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Від ДПА звільнили учнів 4 і 9 класів.

11 – класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.

У 2023 році випускники шкіл також складатимуть НМТ.

Читайте також:

Українська

Автор: