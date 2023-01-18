У МОН роз’яснили чи складатимуть учні 4 та 9 класів ДПА в цьому році

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки України.
У МОН зазначили, що останнім часов в ЗМІ почали поширювати недостовірну інформацію про ДПА для школярів в 2023 році.
У наказі Міносвіти вказано, що учні 4 і 9 класів в 2023 році будуть звільнені від ДПА. Зазначимо, що відомство направило відповідний документ до Мін’юсту і це рішення набуде чинності, яктільки наказ офіційно опублікують.
Зауважимо, що у 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Від ДПА звільнили учнів 4 і 9 класів.
11 – класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
У 2023 році випускники шкіл також складатимуть НМТ.
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