У місті на Дніпропетровщині відключать водопостачання на всю ніч

У Новомосковську вночі не буде води.

У Новомосковську відключать водопостачання з 00:00 6 серпня до 05:00 7 серпня. Це пов’язано з ремонтом на електрообладнанні головної насосної станції міста.

Про це повідомили на сторінці ТОВ “Комсіті” у Facebook.

“У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електрообладнанні головної насосної станції міста, буде відсутня подача води на місто Новомосковськ вночі з вівторка 06 серпня 2024 р. на середу 07 серпня 2024 р. з 00:00 до 5:00 години”, – йдеться в повідомленні.

Мешканцям варто запастися водою. Також у товаристві перепросили за тимчасові незручності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у зв’язку із проведенням аварійних робіт у Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: