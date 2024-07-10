У місті на Дніпропетровщині планують підвищити тарифи на опалення

У Кривому Розі планують підняти тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні.

Тарифи на опалення можуть зрости у опалювальному сезоні 2024/2025 для населення, бюджетних установ та інших споживачів. Серед основних причин – зростання вартості електроенергії, водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться в документі, який опублікували на сайті Криворізької міськради.

Там зазначили, що для населення пропонують такі тарифи: 3 424 грн/Гкал з ЦТП та 3 167 грн/Гкал без ЦТП, що становить збільшення на понад 14% та 12% відповідно. Для бюджетних установ підвищення складе понад 18-20%, для інших споживачів – понад 32-33%, для релігійних установ – понад 16% без ЦТП.

“КПТМ “Криворіжтепломережа” звернулася до виконкому Криворізької міськради та Новопільської сільради із заявами та комплектами документів щодо встановлення нових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для категорій споживачів”, – йдеться в документі міської ради.

Рішення про підвищення тарифів ще має підтримати виконком Криворізької міськради.

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