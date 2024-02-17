У місті Кам’янське розшукують песика, який зник через ДТП

Чотирилапий зник внаслідок серйозної ДТП, яка трапилась на мосту з лівого на правий берег.
В аварії людей затисло всередині салону, а песик породи “ши-тцу” напевно втік.
Прохання до усіх, кому щось відомо про теперішнє місцезнаходження тварини, або може хтось бачив хто саме його забрав, подзвонити за номером 0 (63) 631 28 79, – сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo втратив керування та зіткнувся з бетонною огорожею. Внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир автівки, вони опинилися у пастці всередині салону.
Сьогодні ми також повідомляли про те, що На Дніпропетровщині внаслідок ДТП постраждали двоє підлітків.
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