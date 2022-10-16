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У Криворізькому районі області страшна ДТП: 1 загиблий, 5 постраждалих

Сьогодні 14:32
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На Дніпропетровщині сталося жорстка ДТП.

Сьогодні, 16 жовтня, у Криворізькому районі області сталася страшно ДТП із загиблими та постраждалими.

Про це повідомили в редакції “Свої. Кривий Ріг”.

На виїзді з Софіївки зіткнулися три авто.

Внаслідок аварії загинула жінка – її хажало в салоні авто. Ще троє дітей та двоє дорослих у тяжкому стані забрала швидка.

Наразі трасу частково перекрили. На місці події працюють відповідні служби.

Новости Днепра про У Криворізькому районі області страшна ДТП: 1 загиблий, 5 постраждалих

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Новости Днепра про У Криворізькому районі області страшна ДТП: 1 загиблий, 5 постраждалих

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Новости Днепра про У Криворізькому районі області страшна ДТП: 1 загиблий, 5 постраждалихУкраїнська

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