У Криворізькому районі області страшна ДТП: 1 загиблий, 5 постраждалих

Сьогодні, 16 жовтня, у Криворізькому районі області сталася страшно ДТП із загиблими та постраждалими.
Про це повідомили в редакції “Свої. Кривий Ріг”.
На виїзді з Софіївки зіткнулися три авто.
Внаслідок аварії загинула жінка – її хажало в салоні авто. Ще троє дітей та двоє дорослих у тяжкому стані забрала швидка.
Наразі трасу частково перекрили. На місці події працюють відповідні служби.Елизавета Бельмас
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