У Кривому Розі знову пролунає вибух

Очільник міськради Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив містян про те, що у деяких частинах міста можна буде почути вибух удень 12 липня.
Вибух плановий, буде проводитися у виробничих цілях о 14:00 у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – повідомив Вілкул.
Нагадаємо, вчора у місті також почули щонайменше два вибухи.
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