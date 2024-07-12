У Кривому Розі знову пролунає вибух

Жителі Кривого Рогу вдень 12 липня почують вибух.

Очільник міськради Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив містян про те, що у деяких частинах міста можна буде почути вибух удень 12 липня.

Вибух плановий, буде проводитися у виробничих цілях о 14:00 у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, вчора у місті також почули щонайменше два вибухи.

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