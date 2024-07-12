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У Кривому Розі знову пролунає вибух

Сьогодні 13:07
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Жителі Кривого Рогу вдень 12 липня почують вибух.

Новости Днепра про У Кривому Розі знову пролунає вибух

Очільник міськради Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив містян про те, що у деяких частинах міста можна буде почути вибух удень 12 липня.

Вибух плановий, буде проводитися у виробничих цілях о 14:00 у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). 

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, вчора у місті також почули щонайменше два вибухи.

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