У Кривому Розі з пожежі врятували дитину

У Кривому Розі врятували дитину.

12 липня о 13:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань дев’ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Незалежності України Довгинцівського району.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить квартира на шостому поверсі. Загальна площа пожежі склала 20 кв.м.

Внаслідок пожежі виникло сильне задимлення сходової клітини. Надзвичайники за допомогою рятувального обладнання вивели 12-річну дитину з задимленої сусідньої квартири.

Пожежу ліквідовано о 14:35.

До гасіння займання залучено 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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