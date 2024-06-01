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У Кривому Розі водійка на Jeep переїхала ногу дитині на переході

Сьогодні 11:43
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У Кривому Розі сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Кривому Розі водійка на Jeep переїхала ногу дитині на переході

Про це повідомляє Telegram-канал СВОЇ | Кривий Ріг.

На вулиці Електрозаводській джип наїхав на 11-річну дівчинку на пішохідному переході.

Дитину госпіталізували з переломом стопи та садном на плечі. Після наданої допомоги дівчинку відпустили додому, — йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, жінка за кермом автівки була тверезою. 

Сьогодні ми писали про те, що у Нікополі ворожий дрон атакував маршрутку і серед поранених 7-річна дівчинка.

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