У Кривому Розі водій вантажівки потрапив до в’язниці на 8 років за смертельну ДТП

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Правоохоронці довели, що у грудні минулого року чоловік у наркотичному сп’янінні керував вантажівкою. Він перевищив швидкість, пересуваючись із вимкненими фарами, і збив матір із дитиною, коли останні переходили дорогу.
Жінка загинула, її п’ятирічний син зазнав різних травм. Водій втік, не надавши допомоги постраждалим та не повідомивши про трагедію медикам. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Його засудили до восьми років позбавлення волі, а також заборонили протягом десяти років керувати автомобілем.
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