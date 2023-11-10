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У Кривому Розі вночі на зупинці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Сьогодні 11:52
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про У Кривому Розі вночі на зупинці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Уночі на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля в одному із районів Кривого Рогу.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що на тимчасовій зупинці спалахнув “ВАЗ 21099”.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували. Вогонь сильно пошкодив транспортний засіб.

Новости Днепра про У Кривому Розі вночі на зупинці спалахнув автомобіль (ФОТО)

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння займання залучили 6 вогнеборців та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Кривому Розі вночі на зупинці спалахнув автомобіль (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі вночі на зупинці спалахнув автомобіль (ФОТО)Русский

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