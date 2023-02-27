У Кривому Розі сталася смертельна аварія: тіла загиблих діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:55.
Зазначається, що ДТП трапилась у Центрально-Міському районі міста на автошляху, що сполучає Кривий Ріг та Миколаїв. Там зіткнулися Dodge Ram та «ВАЗ 2104», в салоні останньої автівки затисло водія, який загинув, та двох пасажирів, з яких вижив лише один.
Рятувальники за допомогою гідравлічного розтискача деблокували тіла загиблих, а також постраждалого, якого госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими.
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