У Кривому Розі сталася смертельна аварія: тіла загиблих діставали рятувальники

Сьогодні, 27 лютого, у Кривому Розі сталася смертельна аварія.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:55.

Зазначається, що ДТП трапилась у Центрально-Міському районі міста на автошляху, що сполучає Кривий Ріг та Миколаїв. Там зіткнулися Dodge Ram та «ВАЗ 2104», в салоні останньої автівки затисло водія, який загинув, та двох пасажирів, з яких вижив лише один.

Рятувальники за допомогою гідравлічного розтискача деблокували тіла загиблих, а також постраждалого, якого госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими.

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