Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула

Сьогодні 12:33
просмотров

Сьогодні, 24 січня, у Кривому Розі на вулиці Каткова сталася жахлива трагедія.

Новости Днепра про У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула

Там водій сміттєвоза не побачив жінку та переїхав її. На жаль, від отриманих травм постраждала померла.

Про це повідомляє видання “Свої”. 

На місці події працюють правоохоронці.

Якщо ви стали свідком аварії, повідомте про це в поліцію: 097-151-07-42 (слідчий з ДТП обласного управління поліції).

Новости Днепра про У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула

Новости Днепра про У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Хмельницького маршрутка №136А врізалася в електроопору: водій помер.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинулаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинулаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині швидку викликали щодо наслідків вибуху на вулиці, якої не існує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    На Дніпропетровщині швидку викликали щодо наслідків вибуху на вулиці, якої не існує

    У Нікополі швидку викликали щодо вибуху, якого не було.

    Заряджати чи ні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:44
    Заряджати чи ні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

    Сьогодні, 24 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення.

    У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    У Дніпрі на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

    Сьогодні, 24 січня, на зупинці біля парку Шевченка знайшли тіло…

    На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючого будинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:32
    На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючого будинку

    Учора, 23 січня, о 22:41 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх