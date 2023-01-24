У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула

Там водій сміттєвоза не побачив жінку та переїхав її. На жаль, від отриманих травм постраждала померла.
Про це повідомляє видання “Свої”.
На місці події працюють правоохоронці.
Якщо ви стали свідком аварії, повідомте про це в поліцію: 097-151-07-42 (слідчий з ДТП обласного управління поліції).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Хмельницького маршрутка №136А врізалася в електроопору: водій помер.
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