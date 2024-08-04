Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждали

У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждали

Сьогодні 16:49
просмотров

У Кривому Розі сталася серйозна ДТП за участю швидкої.

Новости Днепра про У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждали

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

За попередньою інформацією, швидка перекинулася на бік після зіткнення з легковиком на перехресті.

Аварія сталася на проспекті Металургів. 

Новости Днепра про У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждали

У кареті швидкої перебував пасажир, він відбувся переляком. Його вже пересадили до іншої машини швидкої допомоги.

Швидка їхала на червоне з увімкненими проблисковими маячками зі сторони 95 кварталу, Volkswagen – по Героїв АТО. Схоже, водій не помітив карету швидкої. Після зіткнення вона проїхала з десяток метрів на боку та зупинилася біля тролейбуса, — йдеться у дописі.

Постраждала також фельдшерка, у неї травма голови.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждалиУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждалиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині вантажівка зіткнулась з легковиком та спалахнула
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    На Дніпропетровщині вантажівка зіткнулась з легковиком та спалахнула

    У Нікопольському районі вогнеборці ліквідували наслідки ДТП.

    На кордоні з Угорщиною затримали трьох чоловіків з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    На кордоні з Угорщиною затримали трьох чоловіків з Дніпропетровщини

    Прикордонники затримали трьох чоловіків з Дніпропетровської області.

    У Дніпрі ретро-трамвай зійшов з рейок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    У Дніпрі ретро-трамвай зійшов з рейок

    У центрі міста Дніпро ретро-трамвай зійшов з рейок.

    У Дніпрі на заїзді на Новий міст зіткнулися Toyota та Mercedes
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    У Дніпрі на заїзді на Новий міст зіткнулися Toyota та Mercedes

    Сьогодні, 4 липня, на заїзді на Новий міст у Дніпрі…

    Наверх