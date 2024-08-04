У Кривому Розі швидка зіштовхнулась з тролейбусом та перегорнулася на бік: є постраждали

У Кривому Розі сталася серйозна ДТП за участю швидкої.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

За попередньою інформацією, швидка перекинулася на бік після зіткнення з легковиком на перехресті.

Аварія сталася на проспекті Металургів.

У кареті швидкої перебував пасажир, він відбувся переляком. Його вже пересадили до іншої машини швидкої допомоги.

Швидка їхала на червоне з увімкненими проблисковими маячками зі сторони 95 кварталу, Volkswagen – по Героїв АТО. Схоже, водій не помітив карету швидкої. Після зіткнення вона проїхала з десяток метрів на боку та зупинилася біля тролейбуса, — йдеться у дописі.

Постраждала також фельдшерка, у неї травма голови.

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