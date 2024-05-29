Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі рятувальники знімали кота з 9 поверху житлового будинку

Сьогодні 10:00
просмотров

Співробітників ДСНС викликали на одну із вулиць Кривого Рогу для порятунку кошеня.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та поділилися фотографіями чорнявого котика, який сидить на козирку балкону дев’ятого поверху.

Новости Днепра про У Кривому Розі рятувальники знімали кота з 9 поверху житлового будинку

Подія сталася на вулиці Героїв Маріуполя, на місце викликали співробітників рятувальної служби. 

Рятувальники зняли пухнастика та передали власникам. 

На щастя, чотирилапий не постраждав, лише трохи перелякався.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі рятувальники знімали з дерева 17-річного юнака, який поліз за котом та застряг.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі рятувальники знімали кота з 9 поверху житлового будинкуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі рятувальники знімали кота з 9 поверху житлового будинкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:46
    У Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп жінки

    На одній з вулиць Дніпра виникло займання у квартирі.

    Виявили майже 100 сліп-пакетів з речовиною: на Дніпропетровщині затримали наркоторговця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:58
    Виявили майже 100 сліп-пакетів з речовиною: на Дніпропетровщині затримали наркоторговця

    У Кривому Розі затримали чоловіка, який збував наркотики та робив…

    У Кривому Розі пенсіонерка впала в яму, яку розрили комунальники
    Новини Дніпра
    Вчора 20:17
    У Кривому Розі пенсіонерка впала в яму, яку розрили комунальники

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка травмувалася, впавши в яму,…

    На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет
    Новини Дніпра
    Вчора 17:05
    На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет

    Поліцейські Кривого Рогу затримали чоловіка під час того, як той…

    Наверх