У Кривому Розі рятувальники знімали кота з 9 поверху житлового будинку

Про це повідомили місцеві ЗМІ та поділилися фотографіями чорнявого котика, який сидить на козирку балкону дев’ятого поверху.
Подія сталася на вулиці Героїв Маріуполя, на місце викликали співробітників рятувальної служби.
Рятувальники зняли пухнастика та передали власникам.
На щастя, чотирилапий не постраждав, лише трохи перелякався.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі рятувальники знімали з дерева 17-річного юнака, який поліз за котом та застряг.
Читайте також:
Автор:
На одній з вулиць Дніпра виникло займання у квартирі.
У Кривому Розі затримали чоловіка, який збував наркотики та робив…
У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка травмувалася, впавши в яму,…
Поліцейські Кривого Рогу затримали чоловіка під час того, як той…