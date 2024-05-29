У Кривому Розі рятувальники знімали кота з 9 поверху житлового будинку

Співробітників ДСНС викликали на одну із вулиць Кривого Рогу для порятунку кошеня.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та поділилися фотографіями чорнявого котика, який сидить на козирку балкону дев’ятого поверху.

Подія сталася на вулиці Героїв Маріуполя, на місце викликали співробітників рятувальної служби.

Рятувальники зняли пухнастика та передали власникам.

На щастя, чотирилапий не постраждав, лише трохи перелякався.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі рятувальники знімали з дерева 17-річного юнака, який поліз за котом та застряг.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: