У Кривому Розі росіяни вдарили по одному із підприємств: ймовірно, балістика

Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.

У Повітряних силах повідомляли, що є загроза застосування балістичного озброєння!

Як пізніше стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по одному із підприємств міста. Попередньо, били балістичною ракетою.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Усі оперативні служби працюють на місці. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат, – додав він.

Крім того, вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, 40 сонячних панелей, будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач.

На щастя, люди не постраждали.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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