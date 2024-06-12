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У Кривому Розі пролунав потужний вибух: є поранені

Сьогодні 16:15
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У Кривому Розі під час тривоги чули вибух.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунав потужний вибух: є поранені

У середу, 12 червня, у Кривому Розі чули потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста. Ймовірно, це була балістична ракета, адже до цього військові сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Про вибух у місті також повідомили в Раді оборони Кривого Рогу. 

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – повідомив Олександр Вілкул. 

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунав потужний вибух: є поранені

Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає, але місцеві ЗМІ стверджують, що в деяких районах у людей повилітали вікна. 

Жителів міста поки що просять нічого не фотографувати та не публікувати в інтернеті. 

Зауважимо, це вже вдруге за день лунають вибухи на Дніпропетровщині. До цього ракетою атакували Новомосковськ.

Оновлено:

В ОВА повідомили, що військові РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поцілила у житловий сектор. Попередньо, є поранені.

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Новости Днепра про У Кривому Розі пролунав потужний вибух: є пораненіУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі пролунав потужний вибух: є пораненіРусский

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