У Кривому Розі пролунав потужний вибух: є поранені

У середу, 12 червня, у Кривому Розі чули потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста. Ймовірно, це була балістична ракета, адже до цього військові сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Про вибух у місті також повідомили в Раді оборони Кривого Рогу.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – повідомив Олександр Вілкул.
Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає, але місцеві ЗМІ стверджують, що в деяких районах у людей повилітали вікна.
Жителів міста поки що просять нічого не фотографувати та не публікувати в інтернеті.
Зауважимо, це вже вдруге за день лунають вибухи на Дніпропетровщині. До цього ракетою атакували Новомосковськ.
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В ОВА повідомили, що військові РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поцілила у житловий сектор. Попередньо, є поранені.
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