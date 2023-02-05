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У Кривому Розі пожежа вбила двох пенсіонерів

Сьогодні 15:53
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Сьогодні, 5 лютого, о 06:07 на лінію «101» повідомили про пожежу в одноповерховому житловому будинку на вулиці Шульги у Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа вбила двох пенсіонерів

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони побачили, що з вікон будинку йде густий дим.

Вогнеборці в апаратах захисту органів зору та дихання приступили до ліквідації займання та пошуку людей в палаючій оселі. Пожежу локалізували о 06:31 та ліквідували о 07:05.

На жаль, пожежа забрала життя 77-річного чоловіка та 75-річної жінки.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа вбила двох пенсіонерів

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Новости Днепра про У Кривому Розі пожежа вбила двох пенсіонерівУкраїнська

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