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У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Сьогодні 15:49
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Дякуємо нашим захисникам!
Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Фото умовне.

Сьогодні, 11 грудня, у Кривому Розі під час тривоги чули вибух.

Як з’ясувалося, наші захисники збили ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ППО працювала над Криворізьким районом.

Мінус ракета – над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК «Схід». Дякую! – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також написав, що у місті все нормально.

Щодо вибуху, який чули під час повітряної тривоги. Все нормально. Дякуємо ППО! – зазначив Вілкул. 

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що над Криворізьким районом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталосяРусский

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