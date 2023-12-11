У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні, 11 грудня, у Кривому Розі під час тривоги чули вибух.

Як з’ясувалося, наші захисники збили ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ППО працювала над Криворізьким районом.

Мінус ракета – над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК «Схід». Дякую! – написав він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також написав, що у місті все нормально.

Щодо вибуху, який чули під час повітряної тривоги. Все нормально. Дякуємо ППО! – зазначив Вілкул.

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що над Криворізьким районом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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