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У Кривому Розі перекинулась фура: постраждав водій

Сьогодні 18:45
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Сьогодні, 25 травня, у Центрально-Міському районі Кривого Рогу сталась дорожньо-транспортна пригода. Перекинулася фура.

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинулась фура: постраждав водій

Близько 17:30 в районі Гданцевки фура перекинулася на бік і частково заблокувала рух.

На місці аварії працюють правоохоронці та екстрено-медична допомога.

Попередньо, постраждав водій фури, наразі перебуває з лікарями.

Всі обставини з’ясовуються.

Джерело:  “Перший Криворізький”

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