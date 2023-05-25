У Кривому Розі перекинулась фура: постраждав водій

Близько 17:30 в районі Гданцевки фура перекинулася на бік і частково заблокувала рух.
На місці аварії працюють правоохоронці та екстрено-медична допомога.
Попередньо, постраждав водій фури, наразі перебуває з лікарями.
Всі обставини з’ясовуються.
Джерело: “Перший Криворізький”
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