У Кривому Розі перекинулась фура: постраждав водій

Сьогодні, 25 травня, у Центрально-Міському районі Кривого Рогу сталась дорожньо-транспортна пригода. Перекинулася фура.

Близько 17:30 в районі Гданцевки фура перекинулася на бік і частково заблокувала рух.

На місці аварії працюють правоохоронці та екстрено-медична допомога.

Попередньо, постраждав водій фури, наразі перебуває з лікарями.

Всі обставини з’ясовуються.

Джерело: “Перший Криворізький”

Читайте також:

Українська Русский

Автор: