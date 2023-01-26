У Кривому Розі о 12:00 пролунають вибухи: подробиці

Це пов’язано з тим, що у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі “№2-біс” “АрселорМіттал Кривий Ріг” (Інгулецький, Центрально-Міський райони).
Тому приводів для паніки немає.
Але не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в безпечних місцях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що по Україні зранку випустили понад 30 ракет.
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