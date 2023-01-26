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У Кривому Розі о 12:00 пролунають вибухи: подробиці

Сьогодні 11:34
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Сьогодні, 26 січня, о 12:00 мешканці Кривого Рогу можуть почути вибухи.

Новости Днепра про У Кривому Розі о 12:00 пролунають вибухи: подробиці

Це пов’язано з тим, що у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі “№2-біс” “АрселорМіттал Кривий Ріг” (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Тому приводів для паніки немає.

Але не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що по Україні зранку випустили понад 30 ракет.

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Новости Днепра про У Кривому Розі о 12:00 пролунають вибухи: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі о 12:00 пролунають вибухи: подробиціРусский

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