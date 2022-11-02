У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п’ятиповерхівки

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, вони встановили, що вогонь охопив комунікаційну шахту, горіли електрокабелі з третього по п’ятий поверх.
Пожежу локалізували о 01:56, а о 02:10 ліквідували. Вогонь знищив електричні дроти та пошкодив комунікаційну шахту на площі 8 кв. м.
Під час ліквідації пожежі рятувальники на ношах винесли з квартири на свіже повітря жінку похилого віку, яка не могла самостійно підвестися з ліжка. Постраждалу госпіталізували.
До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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