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  • У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п’ятиповерхівки

У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п’ятиповерхівки

Сьогодні 12:54
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Сьогодні, 2 листопада, о 01:24 на лінію «101» повідомили про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Олександра Васякіна у Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п'ятиповерхівки

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, вони встановили, що вогонь охопив комунікаційну шахту, горіли електрокабелі з третього по п’ятий поверх.

Пожежу локалізували о 01:56, а о 02:10 ліквідували. Вогонь знищив електричні дроти та пошкодив комунікаційну шахту на площі 8 кв. м.

Під час ліквідації пожежі рятувальники на ношах винесли з квартири на свіже повітря жінку похилого віку, яка не могла самостійно підвестися з ліжка. Постраждалу госпіталізували.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п'ятиповерхівкиУкраїнська

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