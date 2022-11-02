У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п’ятиповерхівки

Сьогодні, 2 листопада, о 01:24 на лінію «101» повідомили про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Олександра Васякіна у Кривому Розі.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, вони встановили, що вогонь охопив комунікаційну шахту, горіли електрокабелі з третього по п’ятий поверх.

Пожежу локалізували о 01:56, а о 02:10 ліквідували. Вогонь знищив електричні дроти та пошкодив комунікаційну шахту на площі 8 кв. м.

Під час ліквідації пожежі рятувальники на ношах винесли з квартири на свіже повітря жінку похилого віку, яка не могла самостійно підвестися з ліжка. Постраждалу госпіталізували.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: