У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні

Там мотоцикліст наїхав на жінку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Постраждалу госпіталізували до лікарні. У якому вона стані – не зазначається.
Також внаслідок аварії було пошкоджено паливний бак мотоцикла, тож пальне витекло на проїжджу частину. Рятувальники змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з автошляху.
Усі деталі аварії будуть встановлювати правоохоронці.
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