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У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні

Сьогодні 18:49
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Сьогодні, 13 жовтня, о 10:28 на вулиці Ватутіна у Кривому Розі сталася аварія.

Новости Днепра про У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні

Там мотоцикліст наїхав на жінку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Постраждалу госпіталізували до лікарні. У якому вона стані – не зазначається.

Також внаслідок аварії було пошкоджено паливний бак мотоцикла, тож пальне витекло на проїжджу частину. Рятувальники змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з автошляху.

Новости Днепра про У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні

Усі деталі аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні

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Новости Днепра про У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарніУкраїнська

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