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У Кривому Розі маршрутка з пасажирами перекинулась на бік

Сьогодні 16:55
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У місті Кривий Ріг сталася серйозна ДТП з маршруткою.

Новости Днепра про У Кривому Розі маршрутка з пасажирами перекинулась на бік

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

У Довгинцівському районі міста водію автобуса №265 стало зле і він не впорався з керуванням.

За попередньою інформацією, є постраждалі. Пенсіонерка у салоні отримала забій грудної клітини. Однак і вона, і водій від госпіталізації відмовилися. 

Патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.

Раптово його заносить наліво, об дерево, і перекинулася маршрутка на бік. Бабуся сильно вдарилася об поручень, всі відра поперевертались. Нас було троє в маршрутці. Потім допомогли нам вийти через люк, – розповіла пасажирка автобуса Таїса Іванівна.

Сьогодні ми писали про те, що трамвай №12 у Дніпрі змінить свій маршрут.

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Новости Днепра про У Кривому Розі маршрутка з пасажирами перекинулась на бікУкраїнська

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