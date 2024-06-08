У Кривому Розі маршрутка з пасажирами перекинулась на бік

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.
У Довгинцівському районі міста водію автобуса №265 стало зле і він не впорався з керуванням.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Пенсіонерка у салоні отримала забій грудної клітини. Однак і вона, і водій від госпіталізації відмовилися.
Патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП.
Раптово його заносить наліво, об дерево, і перекинулася маршрутка на бік. Бабуся сильно вдарилася об поручень, всі відра поперевертались. Нас було троє в маршрутці. Потім допомогли нам вийти через люк, – розповіла пасажирка автобуса Таїса Іванівна.
Сьогодні ми писали про те, що трамвай №12 у Дніпрі змінить свій маршрут.
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