У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опіки - Днепр Инфо
У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опіки
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Сегодня 11:14

Учора, 3 травня, у Кривому Розі на вулиці Приміській горів очерет.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опіки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:25.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що поблизу водоймища горить очерет, через пориви вітру пожежа стрімко поширюється.

Займання локалізували о 17:10 та ліквідували о 18:23. Вогонь знищив очерет на площі 4 га.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опіки

Новости Днепра про У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опіки

На жаль, постраждали двоє дітей – вони отримали опіки.

Зі слів хлопчиків, вони сиділи на риболовному пірсі та ловили рибу. Зненацька почули позаду шум, озирнулися та побачили велике полум’я та дим. Злякавшись, діти побігли через палаючий очерет до берега. Внаслідок чого 11-річний хлопчик отримав термічні опіки обличчя та верхніх кінцівок, а 13-річний постраждалий – опіки лівого плеча.

Дітей госпіталізували.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Важливо: не паліть сухостій та сміття! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

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Новости Днепра про У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опікиУкраїнська

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