У Кривому Розі горів очерет: двоє дітей отримали опіки

Учора, 3 травня, у Кривому Розі на вулиці Приміській горів очерет.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:25.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що поблизу водоймища горить очерет, через пориви вітру пожежа стрімко поширюється.

Займання локалізували о 17:10 та ліквідували о 18:23. Вогонь знищив очерет на площі 4 га.

На жаль, постраждали двоє дітей – вони отримали опіки.

Зі слів хлопчиків, вони сиділи на риболовному пірсі та ловили рибу. Зненацька почули позаду шум, озирнулися та побачили велике полум’я та дим. Злякавшись, діти побігли через палаючий очерет до берега. Внаслідок чого 11-річний хлопчик отримав термічні опіки обличчя та верхніх кінцівок, а 13-річний постраждалий – опіки лівого плеча.

Дітей госпіталізували.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Важливо: не паліть сухостій та сміття! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

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