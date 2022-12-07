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У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

Сьогодні 11:07
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У вівторок, 6 грудня, об 11:06 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Чаплигіна у Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового гаражу, розташованого на території приватного домоволодіння. Всередині будівлі знаходився автомобіль.

Пожежу локалізували об 11:35 та ліквідували о 12:07. Вогонь знищив дах гаражу, пошкодив речі домашнього вжитку, внутрішнє оздоблення стін та автомобіль Ford Transit. Загальна площа пожежі склала 32 кв. м.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До місця виклику залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

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Новости Днепра про У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)Русский

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