У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового гаражу, розташованого на території приватного домоволодіння. Всередині будівлі знаходився автомобіль.
Пожежу локалізували об 11:35 та ліквідували о 12:07. Вогонь знищив дах гаражу, пошкодив речі домашнього вжитку, внутрішнє оздоблення стін та автомобіль Ford Transit. Загальна площа пожежі склала 32 кв. м.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До місця виклику залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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