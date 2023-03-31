У Кривому Розі горіла квартира: чоловік загинув, двох жінок вдалося врятувати

У п'ятницю, 31 березня, о 02:33 до Служби порятунку «101» повідомили про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на Вечірньому бульварі у Кривому Розі.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло у коридорі трикімнатної квартири, розташованої на передостанньому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Вогнеборці в квартирі виявили двох жінок – мати й доньку, 1979 та 2001 років народження. Їх вивели на свіже повітря по сходовій клітині та передали медикам. Врятовані жінки від госпіталізації відмовились.

Також всередині палаючої оселі надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя. Вогнеборці перенесли його до карети екстреної медичної допомоги. Та на жаль, реанімаційні заходи не дали результату – медики констатували смерть чоловіка 1946 року народження.

Пожежу локалізували о 03:03 та ліквідували о 03:09. Вогонь пошкодив вхідні та міжкімнатні двері, стелю та домашнє майно на загальній площі 6 кв. м.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пожежу на Дніпропетровщині загинули свійські тварини: теля, 10 курей та 5 качок.

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