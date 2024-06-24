У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей

У Кривому Розі сталася аварія за участі фури та маршрутки, внаслідок чого постраждало більше, ніж 20 осіб.

Про це повідомляють у Telegram-каналі СВОЇ | Кривий Ріг.

За попередньою інформацією, фура рухалася Нікопольським шосе, а зі сторони проспекту Металургів прямувала маршрутка. Світлофори не працювали, водій фури не надав перевагу громадському транспорту, внаслідок чого відбулося зіткнення і маршрутка перевернулася на бік.

Водій фури стверджує, що затормозив перед світлофором, зліва побачив маршрутку, хотів “проскочити”, однак створив ДТП.

На місці працюють медики та правоохоронці.

Наразі відомо про щонайменше 22 постраждалих, з них – 4 важкі. Всі були госпіталізовані.

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