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У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей

Сьогодні 08:55
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У Кривому Розі сталася аварія за участі фури та маршрутки, внаслідок чого постраждало більше, ніж 20 осіб.

Новости Днепра про У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей

Про це повідомляють у Telegram-каналі СВОЇ | Кривий Ріг.

За попередньою інформацією, фура рухалася Нікопольським шосе, а зі сторони проспекту Металургів прямувала маршрутка. Світлофори не працювали, водій фури не надав перевагу громадському транспорту, внаслідок чого відбулося зіткнення і маршрутка перевернулася на бік.

Водій фури стверджує, що затормозив перед світлофором, зліва побачив маршрутку, хотів “проскочити”, однак створив ДТП.

Новости Днепра про У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людей

На місці працюють медики та правоохоронці. 

Наразі відомо про щонайменше 22 постраждалих, з них – 4 важкі. Всі були госпіталізовані. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі фура врізалась у маршрутку: постраждало понад 20 людейУкраїнська

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