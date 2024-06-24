У Кривому Розі через зіткнення з фурою перекинулася маршрутка набита пасажирами: деталі від ДСНС

Вранці 24 червня, у Кривому Розі маршрутка з пасажирами перекинулася після зіткнення з фурою. Як повідомили в ДСНС, ДТП сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля “DAF” та мікроавтобуса “ГАЗель”. 21 пасажира та водія маршрутки з травмами ушпиталили до лікарні для обстеження.
На місці ДТП існувала загроза виникнення пожежі, тому рятувальники здійснили комплекс заходів щодо запобігання цьому.
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