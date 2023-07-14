У Кривому Розі безвісти зникла 17-річна дівчина: допоможіть знайти

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Криворізькі поліцейські розшукують безвісти зниклу 17-річну Софію Тимчук.

14 липня вона пішла з дому в Кривому Розі та не повернулася. На теперішній час її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у ФБ-спільноті “Розшук дітей ГУ НП у Дніпропетровській області”.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст -161 см, худорлявої статури, волосся світло-руде, коротке, очі блакитного кольору.

Була одягнена: велосипедки сірого кольору, футболка зеленого кольору, кофта сірого кольору, кросівки чорні.

Якщо ви бачили цю дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: 099-618-08-48, 096-865-39-49, 096-522-32-51, 102.

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