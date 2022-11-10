У Кривому Розі авто збило 22-річну дівчину на 8-му місяці вагітності: у якому вона стані

Дівчина в комі.

Учора, 9 листопада, у Кривому Розі трапилася аварія: легковик на великій швидкості збив вагітну 22-річну дівчину на окружній дорозі міста. Відомо, що вона переходила дорогу у недозволеному місці.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Дівчину на восьмому місяці вагітності госпіталізували. Зараз постраждала знаходиться у важкому стані, у неї перелом основи черепа. Через такі важкі травми життя майбутньої дитини теж під загрозою. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати матір та її дитину.

Будьте обережні на дорозі та бережіть себе!

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