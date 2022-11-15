У Кам’янському в гуртожитку вибухнула граната: є постраждалі

Учора у Кам'янському в одній із кімнат гуртожитку, що розташований на проспекті Аношкіна, 148, пролунав вибух.

Як повідомляють у поліції, двоє чоловіків намагалися розібрати гранату, але вона вибухнула. Горе-вибухотехніків ушпиталили. Вони в реанімації.

Правоохоронці обстежили місце вибуху, вони і будуть встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” або “102”.

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