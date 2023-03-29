У Кам’янському горів трактор (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Учора, 28 березня, о 22:39 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Покровській у Кам’янському горить трактор.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 22:53 та ліквідували о 22:56. Вогонь встиг пошкодити кабіну транспортного засобу на площі 2 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав. Що стало причиною займання – поки невідомо.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео: палке кохання в стінах корпусу.

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