У Кам’янському горів трактор (ФОТО)

Учора, 28 березня, о 22:39 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Покровській у Кам’янському горить трактор.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 22:53 та ліквідували о 22:56. Вогонь встиг пошкодити кабіну транспортного засобу на площі 2 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав. Що стало причиною займання – поки невідомо.
До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео: палке кохання в стінах корпусу.
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