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У Кам’янському горіли гараж та авто: постраждав чоловік

Сьогодні 16:06
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Постраждалого госпіталізували до лікарні!

Новости Днепра про У Кам'янському горіли гараж та авто: постраждав чоловік

Сьогодні, 16 листопада, о 12:40 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Васильєвська у Кам’янському.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що горить гараж, майно всередині та легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці ліквідували вогонь о 13:37. Площа пожежі склала 21 кв. м.

На жаль, під час пожежі постраждав 28-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. 

До гасіння займання залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кам'янському горіли гараж та авто: постраждав чоловік

Новости Днепра про У Кам'янському горіли гараж та авто: постраждав чоловік

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Новости Днепра про У Кам'янському горіли гараж та авто: постраждав чоловікУкраїнська

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