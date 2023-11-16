У Кам’янському горіли гараж та авто: постраждав чоловік

Сьогодні, 16 листопада, о 12:40 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Васильєвська у Кам’янському.
Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що горить гараж, майно всередині та легковий автомобіль Daewoo Lanos.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнеборці ліквідували вогонь о 13:37. Площа пожежі склала 21 кв. м.
На жаль, під час пожежі постраждав 28-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.
До гасіння займання залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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