У Кам’янському горіли гараж та авто: постраждав чоловік

Постраждалого госпіталізували до лікарні!

Сьогодні, 16 листопада, о 12:40 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Васильєвська у Кам’янському.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що горить гараж, майно всередині та легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці ліквідували вогонь о 13:37. Площа пожежі склала 21 кв. м.

На жаль, під час пожежі постраждав 28-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: