У Кам’янському 74-річного дідуся врятували з палаючої квартири

У Кам'янському врятували пенсіонера.

Про це повідомили в ДСНС.

У п’ятницю, 18 серпня до рятувальників звернулися мешканці Кам’янського та повідомили про пожежу в Заводському районі міста. Горіла квартира на 8-му поверсі.

Приїхавши на місце, вогнеборці побачили, що з вказаної квартири йде дим. Усередині помешкання знайшли 74-річного чоловіка, якого відразу ж вивели на свіже повітря та передали медикам “швидкої”. Дідуся забрали до лікарні.

Через пів години пожежу повністю загасили.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в квартирі та оздоблення балконів. Загальна площа пожежі 15 кв. м.

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