У Кам’янському 74-річного дідуся врятували з палаючої квартири

Про це повідомили в ДСНС.
У п’ятницю, 18 серпня до рятувальників звернулися мешканці Кам’янського та повідомили про пожежу в Заводському районі міста. Горіла квартира на 8-му поверсі.
Приїхавши на місце, вогнеборці побачили, що з вказаної квартири йде дим. Усередині помешкання знайшли 74-річного чоловіка, якого відразу ж вивели на свіже повітря та передали медикам “швидкої”. Дідуся забрали до лікарні.
Через пів години пожежу повністю загасили.
Вогнем пошкоджено домашнє майно в квартирі та оздоблення балконів. Загальна площа пожежі 15 кв. м.
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