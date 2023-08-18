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У Кам’янському 74-річного дідуся врятували з палаючої квартири

Сьогодні 18:37
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У Кам'янському врятували пенсіонера.

Новости Днепра про У Кам'янському 74-річного дідуся врятували з палаючої квартири

Про це повідомили в ДСНС. 

У п’ятницю, 18 серпня до рятувальників звернулися мешканці Кам’янського та повідомили про пожежу в Заводському районі міста. Горіла квартира на 8-му поверсі. 

Приїхавши на місце, вогнеборці побачили, що з вказаної квартири йде дим. Усередині помешкання знайшли 74-річного чоловіка, якого відразу ж вивели на свіже повітря та передали медикам “швидкої”. Дідуся забрали до лікарні.

Через пів години пожежу повністю загасили. 

Вогнем пошкоджено домашнє майно в квартирі та оздоблення балконів. Загальна площа пожежі 15 кв. м.

Новости Днепра про У Кам'янському 74-річного дідуся врятували з палаючої квартири

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Новости Днепра про У Кам'янському 74-річного дідуся врятували з палаючої квартириУкраїнська

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