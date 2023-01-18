Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Сьогодні 16:29
просмотров

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гвинтокрил ДСНС.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

На момент трагедії у вертольоті були 9 чоловік.

У МВС розповіли, ким вони були.

Під час виконання службових обов’язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Його перший заступник Євгеній Єнін.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти.

Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Читайте також:

Новости Днепра про У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони булиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вихователька дитсадка розповіла подробиці катастрофи у Броварах
    новини України
    Сьогодні 12:07
    Вихователька дитсадка розповіла подробиці катастрофи у Броварах

    Сьогодні вранці у Броварах розбився гелікоптер ДСНС.

    В ОП повідомили, що керівництво МВС летіло в одну з “гарячих” точок
    новини України
    Сьогодні 11:47
    В ОП повідомили, що керівництво МВС летіло в одну з “гарячих” точок

    Керівництво МВС, яке розбилося в авіакатастрофі в Броварах, летіло гвинтокрилом…

    Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова Нацполіції
    новини України
    Сьогодні 10:20
    Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова Нацполіції

    Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС.

    У Броварах на Київщині поблизу дитсадка впав гвинтокрил: є постраждалі
    новини України
    Сьогодні 09:41
    У Броварах на Київщині поблизу дитсадка впав гвинтокрил: є постраждалі

    На Київщині зранку поблизу дитсадка впав гвинтокрил.

    Наверх