У гвинтокрилі, що впав у Броварах, знаходилось 9 осіб: ким вони були

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гвинтокрил ДСНС.

На момент трагедії у вертольоті були 9 чоловік.

У МВС розповіли, ким вони були.

Під час виконання службових обов’язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Його перший заступник Євгеній Єнін.

Державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк.

Начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко.

Провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко.

Пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко.

Бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти.

Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих.

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