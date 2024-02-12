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  • У Дніпровському районі жінка отримала серйозні опіки ніг у власному домі, який спалахнув

У Дніпровському районі жінка отримала серйозні опіки ніг у власному домі, який спалахнув

Сьогодні 22:01
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Важкий вечір у рятувальників Дніпропетровської області.

Новости Днепра про У Дніпровському районі жінка отримала серйозні опіки ніг у власному домі, який спалахнув

Жінка отримала опіки під час пожежі у власному будинку, повідомили в ДСНС.

У Дніпровському районі сьогодні ввечері всередині житлового будинку горіло оздоблення стін та стелі. Площа займання була 4 кв. м. На пожежі отримала опіки верхніх та нижніх кінцівок жінка. Постраждалу ушпиталили до лікарні. 

О 19:44 пожежу вдалося повністю загасити. 

Майже відразу після цього виклику колегам дніпровських рятувальників довелося попрямувати на пожежу, що сталася в селищі Губиниха Новомосковського району. Там загорілася літня кухня на території приватного обійстя.

Горіло майно на площі 70 кв. м. Загиблих та травмованих немає.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі жінка отримала серйозні опіки ніг у власному домі, який спалахнувУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі жінка отримала серйозні опіки ніг у власному домі, який спалахнувРусский

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