У Дніпровському районі відпочивальники виявили в річці тіло

Цього четверга, 27 червня, у Дніпровському районі, у селі Воронівка, у річці Дніпро очевидці виявили тіло чоловіка. Воно знаходилося за 20 метрів від берега.
Як повідомили в ДСНС, виклик до них надійшов близько 10:30.
Рятувальники дістали тіло з води та передали мертвого чоловіка поліцейським. Усі обставини смерті з’ясовують правоохоронці. До робіт залучили трьох водолазів.
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