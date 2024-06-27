Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпровському районі відпочивальники виявили в річці тіло

Сьогодні 20:01
просмотров

У Дніпровському районі в річці знайшли тіло потопельника.

Новости Днепра про У Дніпровському районі відпочивальники виявили в річці тіло

Цього четверга, 27 червня, у Дніпровському районі, у селі Воронівка, у річці Дніпро очевидці виявили тіло чоловіка. Воно знаходилося за 20 метрів від берега. 

Як повідомили в ДСНС, виклик до них надійшов близько 10:30.

Рятувальники дістали тіло з води та передали мертвого чоловіка поліцейським. Усі обставини смерті з’ясовують правоохоронці. До робіт залучили трьох водолазів. 

Новости Днепра про У Дніпровському районі відпочивальники виявили в річці тіло

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі відпочивальники виявили в річці тілоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі відпочивальники виявили в річці тілоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:42
    Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ

    В деяких населених пунктах Дніпропетровщини можуть скасувати погодинні відключення світла.

    “Завжди любив гратися на підвіконні”: на Дніпропетровщині 5-річний хлопчик випав з вікна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:13
    “Завжди любив гратися на підвіконні”: на Дніпропетровщині 5-річний хлопчик випав з вікна

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині хлопчик випав з вікна 2-го…

    У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:38
    У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде

    У Дніпрі та області знову всю добу діятимуть графіки погодинних…

    На Дніпропетровщині чоловік викрав працівника АЗС, бо думав, що той йому винен грошей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:55
    На Дніпропетровщині чоловік викрав працівника АЗС, бо думав, що той йому винен грошей

    Чоловік позбавив волі працівника заправки, бо здалося, що той винен…

    Наверх