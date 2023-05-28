У Дніпропетровській області змія заповзла до продуктового магазинчику

Плазун навідався до кіоску у Вільногірську, що на Дніпропетровщині.

Усе сталося зранку 28 травня. До рятувальників звернулася продавчиня продуктового кіоску, що на вулиці Шевченка у Вільногірську. Жінка розповіла, що до її магазинчику заповзла змія.

Приїхавши на виклик, ДСНС-ники перевірили приміщення та знайшли плазуна, який нажахав продавчицю. Скориставшись спеціальними інструментами рятувальники відловили змійку та випустили за межі міста.

Налякану продавчиню заспокоїли та розповіли, що треба робити, якщо вона знову побачить плазуна.

До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, зараз сезон активності плазунів, тому змії, гадюки та вужики не бояться підповзати ближче до людей і забираються на приватні дворища чи повзають посеред парків. Раніше величезного пітона помітили у сквері на Перемозі, а на лівому березі гадюка відпочивала біля житлового будинку.

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