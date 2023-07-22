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У Дніпропетровській області під час пожежі загинула жінка

Сьогодні 09:11
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У Кам'янському, що на Дніпропетровщині під час пожежі в своїй квартирі загинула жінка.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області під час пожежі загинула жінка

Про це повідомили в ДСНС.

Близько 1-ї ночі 22 липня до надзвичайників звернулися мешканці Кам’янського, які повідомили про пожежу в одній із квартир на вулиці Сірка.

Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що горить однокімнатна квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки.

На момент пожежі в квартирі знаходилося двоє людей. Обох витягнули з палаючої оселі. Жінку намагалися врятувати медики швидкої, але це не вдалося зробити, тож вони змогли тільки констатувати смерть.

Другий постраждалий – 36-річний чоловік. З опіками тіла його забрали до лікарні.

Вогонь пошкодив 13 квадратних метрів домашнього майна. За годину пожежу вдалося загасити.

 

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