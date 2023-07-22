У Дніпропетровській області під час пожежі загинула жінка

Про це повідомили в ДСНС.
Близько 1-ї ночі 22 липня до надзвичайників звернулися мешканці Кам’янського, які повідомили про пожежу в одній із квартир на вулиці Сірка.
Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що горить однокімнатна квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки.
На момент пожежі в квартирі знаходилося двоє людей. Обох витягнули з палаючої оселі. Жінку намагалися врятувати медики швидкої, але це не вдалося зробити, тож вони змогли тільки констатувати смерть.
Другий постраждалий – 36-річний чоловік. З опіками тіла його забрали до лікарні.
Вогонь пошкодив 13 квадратних метрів домашнього майна. За годину пожежу вдалося загасити.
Читайте також:
Автор:
У Криворізькому районі в річці втопився чоловік.
Учора, 20 липня, о 17:40 на лінію «101» повідомили, що…
Дідуся госпіталізували.
Учора, 19 липня, на вулиці Престольна у Тернівці горів житловий…